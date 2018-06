Liguria, alle 12 cresce affluenza urne

Alle ore 12 in Liguria ha votato per le elezioni comunali il 21,65% degli aventi diritto, in netto aumento rispetto alle precedenti votazioni (13,93%). Nella regione si vota in 20 comuni su 234. Il comune più grande chiamato a eleggere il sindaco è Imperia, capoluogo della provincia, dove l'affluenza è al 21,69% nei 7 comuni in cui si sceglie il sindaco (14,59% nelle precedenti comunali). In provincia di Genova ha votato il 19,08% degli elettori (13,72), nel Savnese il 22,44% (14,77%), nello Spezzino il 23,43% (11,69%).