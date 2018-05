Studenti e disabili contro 'barriere'

Circa cento studenti delle scuole primarie di via Veneto e via Roma a Ventimiglia, accompagnati dai rispettivi insegnanti, hanno sfilato in corteo per sostenere l'abbattimento delle barriere architettoniche alla manifestazione "una città per tutti". Presenti anche una delegazione dell'amministrazione comunale di Ventimiglia, guidata dal sindaco Enrico Ioculano, che ha effettuato un breve giro su sedia a rotelle. C'erano il vicesindaco Silvia Sciandra e il consigliere comunale Federica Leuzzi e una delegazione dell'associazione Spes, con una quindicina di disabili. Il corteo è partito dalle scuole di via Veneto e dopo aver percorso un tratto di via Roma e di via della Repubblica, ha proseguito fino alla rotonda del Resentello. L'evento è stato organizzato dall'associazione Albintimilium.