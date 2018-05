Ritorno Awana Gana parte da Sanremo

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 26 MAG - "La gigante e il bambino" è il titolo dello show, che debutta in prima nazionale il prossimo 30 giugno, al Grand Hotel Del Anglais di Sanremo, sancendo il ritorno sulla scena del musicista e presentatore Awana Gana, che si esibirà alla chitarra e al canto, in duetto con la violinista Erika Piras, 17 anni, di Massa Carrara. L'evento, con tappe in Piemonte, Lazio e Lombardia, è stato presentato al Grand Hotel Des Anglais. "I protagonisti sono Awana Gana, storico speaker di Radio Montecarlo ed apprezzato chansonnier e la stella nascente della musica italiana Erika Piras, finalista di Area Sanremo 2017 e in classifica con il singolo 'Aria' - ha affermato Igor Nogarotto, autore e produttore di Piras e direttore artistico del progetto, assieme alla 'Flying Music'".