Ad Alassio gli Earth Wind and Fire

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Cristopher Cross, Kid Creole and the Coconuts e gli Earth Wind and Fire saranno ad Alassio il 6 ottobre per la festa di fine estate, appuntamento denominato When we were kids. Lo scorso anno lo spettacolo con Tony Hadley, i Boney M e i Village People riscosse un grande consenso di pubblico. "Mi ero sbilanciato - dicono gli organizzatori Giampiero Colli e Adriano Berrino - assicurando che ci saremmo superati, e credo proprio di avere mantenuto la promessa". I tre gruppi sono leggende degli anni '70 e '80.