Bicchieri riusabili in movida Genova

Tremila bicchieri di plastica riciclabile saranno distribuiti in 12 locali del centro storico di Genova aderenti al circuito 'Less Glass' e ceduti ai clienti con la cauzione di 1 euro da venerdì. L'iniziativa si chiama Amicobicchiere ed è stata lanciata da una startup genovese per ridurre il consumo della plastica nelle notti della movida.

"Sono iniziative fantastiche - ha detto l' assessore all'ambiente del Comune Campora -. La filiera della plastica è complessa, ridurre alla fonte il consumo e arrivare al riuso è fondamentale". Gli ideatori del progetto - Matteo Zedda, Enrico Moizo e Marina Porotto - spiegano che grazie al bicchiere riciclabile ci sarà un calo del 75% dei bicchieri abbandonati e quello riusabile e lavabile potrebbe anche diventare oggetto di collezione e promozione perché saranno a serie limitate con design e motivi promossi da artisti come quella col logo 'Genova More than this'. L'assessore Bordilli ha aggiunto che i bicchieri sono infrangibili e sono strumento di promozione turistica.