Shopping con banconote false, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Tre pregiudicati lombardi residenti a Legnano (Milano) sono stati fermati dai carabinieri a fare shopping per le vie di Rapallo con 11 banconote da 50 euro false nelle tasche. Un trentunenne e un ventenne sono stati arrestati, un trentasettenne è stato denunciato. A tutti viene addebitato il reato di spendita di banconote false in concorso. A fermarli sono stati i militari del nucleo radiomobile grazie alla segnalazione del titolare di una tabaccheria dove i tre avevano acquistato due pacchetti di sigarette con una banconota da 50 euro falsa. La perquisizione ha permesso di rinvenire nelle tasche dei due arrestati altri soldi fasulli, per questo sono stati arrestati, mentre il complice, che non aveva banconote, è stato denunciato a piede libero.