Rogo di quattro auto nell'imperiese

Quattro auto sono andate distrutte dalle fiamme mentre una quinta è stata danneggiata la scorsa notte in un parcheggio di Arma di Taggia, nell'imperiese.

Ignote le cause del rogo, che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo che sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero a altri veicoli. Sembra prendere piede l'ipotesi dolosa. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite da una Fiat Y10 per poi propagarsi a una Ford Focus, a una Toyota Rav e a una Fiat Panda. L'auto danneggiata è una Mini Cooper parcheggiata al fianco della Focus.