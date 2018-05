Casa danneggiata, genovese vince al Tar

La proprietaria di una casa danneggiata dall'alluvione a Genova nel 2014 ha vinto al Tar contro la Regione per ottenere contributi pubblici del bando per famiglie alluvionate. I giudici hanno sottolineato che la Protezione Civile ha esteso la possibilità di contributi anche a interventi nelle pertinenze delle case distrutte e/o rese inagibili dalle alluvioni del 2014. Il ricorso è stato presentato dalla proprietaria di un immobile a Aggio, dove abita con la propria famiglia. A seguito di piogge intense l'edificio fu gravemente danneggiato da una frana che distrusse il muro di contenimento che delimitava la proprietà e il locale caldaia. La Regione le aveva negato il finanziamento dicendo che gli interventi "pur se finalizzati alla mitigazione del rischio e tecnicamente necessari alla sicurezza dell' abitazione non attengono propriamente (se non per il solo impianto termico) al ripristino strutturale e funzionale dell' abitazione. Il Tar ha stabilito invece l'illegittimità del provvedimento di diniego