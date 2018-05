Samp inedita resta in 10, Spal l'asfalta

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Una Sampdoria inedita cede alla Spal che, motivatissima e in cerca dei tre punti per la salvezza, assalta i blucerchiati di Giampaolo e li bastona con 3 gol (sarebbero stati 4 ma la Var nega la soddisfazione a Paloschi). Raggiunta dal Torino, la squadra genovese scivola al 10 posto in classifica: come l'anno scorso, con soli 6 punti in più. L'onore della squadra blucerchiata è stato difeso da Kownacki che ha realizzato il gol della bandiera ma contro la Spal si è vista una brutta Sampdoria che comunque non aveva più nulla da chiedere a questo campionato. Il peggiore in campo Caprari: dubbio il tocco di mano che consente a Antenucci di realizzare il penalty e sbloccare il match, meno dubbio il calcione ai danni di Felipe che lascia la Samp in 10 e in caduta libera con la Spal che le balla addosso. Al 50′ Grassi segna la seconda rete con difesa blucerchiata in pausa. Due minuti dopo ancora Antenucci. Kownacki, abbandonato, ha fatto reparto da solo e ha segnato con un bel tiro da fuori.