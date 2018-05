Open Bnl, Fognini "in sintonia con Roma"

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Penso di aver giocato una partita di livello, ho passato i primi game del secondo set aspettando lui e ho sbagliato qualcosina in più. Sul 5-0 dovevo ormai pensare al terzo e infatti ho iniziato carico, credo di aver meritato".

Questa l'analisi di Fabio Fognini dopo la vittoria su Dominic Thiem al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia di tennis: "E' un'altra partita che metto in saccoccia con un livello più alto rispetto a lunedì anche se forse un po' più discontinuo. Per come arrivavo a questo torneo non avevo nessuna pretesa ma ci tenevo a giocare davanti al mio pubblico.

Finalmente connettiamo. Nell'anno in cui arrivai da top-15 (2014, ndr) dopo la vittoria su Murray in Davis, avevo più aspettative e giocai una partita orribile contro Rosol: non dimenticherò mai di essere uscito tra i fischi".