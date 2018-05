(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - In occasione dei Rolli Days, l'iniziativa dedicata ai palazzi genovesi patrimonio dell'Unesco (19-20 maggio), Banca Carige organizza nella sua sede la mostra "Genova crocevia della moda. Tessuti preziosi ed abiti aristocratici dell'800". In esposizione, per la prima volta in una sede bancaria, i preziosi capi di Haute Couture del XIX secolo provenienti dal Museo della Moda e del Profumo Daphnè di Sanremo. Gli abiti indossati dalle élite cittadine dell'epoca riportano il visitatore nel mondo dell'eleganza e del lusso di un periodo che ha rappresentato un nuovo Rinascimento per la città, nuova capitale industriale e mercantile dell'Italia Unita. Oltre all'alta sartoria d'antan la mostra comprende anche complementi di abbigliamento originali che ricostruiscono quella che era una vera e propria arte del vestire: dalle crinoline alle più moderne e comode tournure, dai particolarissimi e complicati bauli da viaggio alla singolare biancheria intima, a una selezione di antiche stoffe e tessuti.