Multa a Gnv per 'autoproduzione'

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Il giorno dopo la riunione svoltasi ieri presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale genovese tra istituzioni, sindacati, Culmv, Assagenti e terminalisti, che ha definito non autorizzata l'autoproduzione a Genova, la Capitaneria di Porto ha multato Gnv per aver svolto questa pratica. I militari sono intervenuti "su segnalazione degli ispettori dell'AdSP, sollecitati dalla Compagnia Portuale", e hanno "appurato come sulla nave di Gnv (gruppo Msc) fossero in corso operazioni di rizzaggio da parte del personale di bordo".

I militari hanno scritto un verbale amministrativo sull'episodio: è il primo caso. Gnv, "che non ha fornito commenti", era presente, in qualità di soggetto autorizzato a svolgere operazioni portuali, alla riunione di ieri in AdSP, e - secondo i sindacalisti - "la compagnia aveva finora sempre dimostrato un'attenzione particolare al tema", evitando l'autoproduzione". Per autoproduzione si intendo quelle operazioni svolte dai marittimi che invece sono di competenza dei lavoratori portuali.