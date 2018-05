Barca s'incaglia in Tonnarella Camogli

(ANSA) - CAMOGLI (GENOVA), 12 MAG - Nel primo pomeriggio di oggi un'imbarcazione si è incagliata sulla tonnarella di Camogli, impianto ripristinato da circa un mese dopo che un anno fa era stata tranciata da una barca. Sulla vicenda indaga la Guardia Costiera di Genova. L'imbarcazione a vela è francese e solitamente è ormeggiata a Portofino: durante la navigazione a motore è andata a finire nella parte dell'impianto ittico tra la tonnarella vera e propria e la riva. Oltre alla guardia costiera sono intervenuti anche i sommozzatori per disincagliare lo scafo. Da una prima stima si parla di un danno riparabile in 2 o 3 giorni, periodo durante il quale i pescatori dovranno rimanere fermi. Ora bisogna accertare se la barca aveva i requisiti per navigare in piena Area Marina Protetta di Portofino. La Tonnarella è uno dei pochi impianti di pesca sostenibile presenti in Italia e presidio Slow Food.