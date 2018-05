Varchi porto bloccati, corteo portuali

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Varchi bloccati e sciopero di 24 ore nel porto di Genova per una manifestazione indetta da Fit, Filt e Uiltrasporti a livello nazionale contro l'autoproduzione, ovvero la scelta dei terminalisti di utilizzare marittimi anziché portuali per il rizzaggio e derizzaggio dei contenitori sulle navi e per la sicurezza del lavoro. "Contro l'autoproduzione: stop alla concessione" si legge in uno striscione. Il corteo è partito da ponte Etiopia, a San Benigno si uniranno i lavoratori della compagnia unica e in centro quelli delle riparazioni navali. Il corteo raggiungerà la prefettura di Genova intorno alle 11 e alle 11.30 sarà ricevuto dal prefetto.