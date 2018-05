Toscani e la felicitá a Genova

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - "L'idea di cercare la felicità, per una grande azienda, è abbastanza banale ma, normalmente, si artificializza Il tutto. Si prendono modelli, si portano in quegli spazi e si fanno fotografie artificiali di cose che non succedono nella realtà, che vengono fatte passare come una cosa vera. Ma si fotografano attori, come nel cinema. A me questo lavoro ha interessato perché ho voluto capire se era possibile farlo senza messinscena, andando a cercare, veramente, gli angoli di felicità e di bellezza". Oliviero Toscani spiega così la mostra "Ladro di Felicità", realizzata per i 70 anni di Costa Crociere, dal 6 Luglio a Palazzo Ducale. Oltre 100 fotografie "rubate" da Toscani a bordo di Costa Pacifica, alcune delle quali saranno in esposizione durante una crociera. "Trovare la felicità è difficile - spiega - perché devi andare a cercare gente giovane. La bellezza ormai ha una forma e ci si deve adeguare, ma noi siamo riusciti a mostrare anche la bellezza della gente matura e questa è stata una bella ricerca".