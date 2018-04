Boom passeggeri Aeroporto Genova, +17%

Ritorno alla crescita dopo un 2017 di stallo e a aprile un vero e proprio boom di passeggeri. Per l'Aeroporto di Genova il 2018 si apre con dati positivi. Da gennaio a marzo i movimenti commerciali sono aumentati del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2017 (più della media nazionale del 3,4%) e i passeggeri sono saliti del 5,4% (6,6% la media nazionale) a quota 234 mila. Un risultato legato soprattutto ai nuovi voli introdotti nella stagione invernale, come quelli per Francoforte e Cagliari (prima solo estivo). I primi 25 giorni di aprile hanno segnato però un vero e proprio boom: i movimenti sono cresciuti del 15,7% e i passeggeri del 17%, passando dagli 84.091 dello stesso mese nel 2017 a 98.422. Aumenta soprattutto il traffico internazionale, con un +32,9% di movimenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, +39,1% di sedili in vendita e +28% di passeggeri. Merito dei voli avviati nelle scorse settimane, come quelli per Copenaghen, Madrid, Londra Luton, Manchester e Francoforte.