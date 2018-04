Uomo morto nell'incendio della sua casa

Un uomo di oltre 90 anni è morto a Cairo Montenotte nel savonese per l'incendio divampato nella sua abitazione. A quanto sembra le fiamme sarebbero state provocate da una poltrona riscaldata. Nella casa vive anche la figlia dell'uomo che si è salvata ma non è riuscita ad aiutare il padre. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno trovato l'uomo morto all'interno dell' abitazione. L'uomo, Davide Ferraro, avrebbe cercato di fuggire dalla stanza in cui è divampato l'incendio spostandosi nel bagno ma sarebbe morto intossicato dal fumo.