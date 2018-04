Incidente a moto in A12, 2 feriti e coda

Disagi al traffico sull'autostrada A12 fra i caselli di Genova Nervi e Recco per un incidente stradale che ha coinvolto una moto con due persone a bordo che sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale San Martino in codice rosso. Per agevolare i soccorsi, il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico: sulla carreggiata in direzione di Recco si sono formate code di 9 chilometri. La situazione è migliorata dopo le 12.30 quando il traffico è stato riaperto. La polizia stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.