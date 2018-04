Fischi ma anche applausi per Bucci-Toti

Qualche fischio ma anche applausi per il sindaco Marco Bucci e il governatore della Liguria Giovanni Toti intervenuti oggi in piazza Matteotti a Genova per la cerimonia ufficiale di commemorazione del 25 aprile. Dalla piazza, gremita anche di striscioni dell'Anpi, dei sindacati, dei comunisti, qualcuno ha interrotto brevemente il discorso del sindaco di centrodestra che ha invitato tutti a festeggiare la Liberazione, "anche gli assenti", e ha ricordato i valori che sono alla base della democrazia. Il governatore Toti ha fatto gli auguri all'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano oggi sofferente e la piazza ha risposto con un applauso. Toti ha detto di "essere presente anche per convinzione personale oltre che per dovere istituzionale perchè mi riconosco nell'atto fondativo della nostra Repubblica e della nostra Costituzione.

Ricordiamo chi ha combattuto ed è morto o comunque ha sofferto per regalarci quell'ordinamento che mi consente di fare il presidente di regione liberamente eletto".