Ragazzi nel fiume salvati da carabinieri

(ANSA) - SAVONA, 24 APR - Due ragazzini hanno rischiato di affogare all'interno del fiume, bloccati dall'improvvisa chiusura della diga che ha determinato un rapido innalzamento dall'acqua, ma sono stati salvati dai carabinieri. E' accaduto a Ortovero (Savona) dove i militari della vicina stazione di Villanova d'Albenga sono intervenuti dopo essere stati allertati dal sindaco del paese, Andrea Delfino. Due giovani pescatori, entrambi minorenni, si trovavano dentro il letto del fiume Arroscia quando la chiusura della diga li ha colti di sorpresa, bloccandoli all'interno dell'alveo mentre l'acqua rapidamente si alzava. Secondo quanto riferito dall'Arma i due, in preda alla paura e alla confusione, hanno tentato di fuggire proprio nella direzione in cui il livello dell'acqua saliva più rapidamente, e solo il provvidenziale intervento dei carabinieri, che si sono tuffati, ha permesso di trarli in salvo.