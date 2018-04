Vive in bosco e coltiva 'erba',arrestato

Un quarantenne bergamasco che ha deciso di abbandonare la città per vivere da solo in un bosco sulle colline di Lavagna (Genova), dove si è creato una baracca ricovero, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. L'uomo, Andrea Benagli, 38 anni, vive allevando maiali e polli e per compagnia ha uccellini che cattura e alleva con cura, soprattutto usignoli. Poi coltiva alberi da frutto e ortaggi e tra questi piante di marijuana e proprio per questo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chiavari. L'uomo, incensurato, è descritto dai militari come persona educata e curata. E' accusato di spaccio perché nella baracca aveva 100 grammi di marijuana essiccata, pronta per essere fumata.

All'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari nel suo rifugio isolato. L'uomo è finito nei guai anche per la sua passione per gli uccelli. Alcuni sono specie protetta come l'usignolo del Giappone: è stato denunciato per detenzione di animali protetti. I militari pensano che l'uomo li vendesse al mercato nero.