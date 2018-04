'Picasso al mercato', è caccia al tesoro

Una specie di "caccia al tesoro" tra i banchi del Mercato di Piazza Palermo, alla ricerca del Ritratto di Marie Thérèse, per potersi aggiudicare un biglietto per la visita della mostra "Picasso: Capolavori dal Museo Picasso di Parigi" al Palazzo Ducale di Genova. Ha debuttato alla foce "Picasso al Mercato" un'iniziativa con il Comune di Genova, Palazzo Ducale e i mercati cittadini e che, per due settimane porterà nei mercati rionali otto stampe, riproduzioni di quadri esposti nella mostra. "Vogliamo portare la cultura in luoghi non convenzionali - spiega l'assessore al Marketing Territoriale e alla Cultura, Elisa Serafini - perché pensiamo ci possa essere una reciproca contaminazione tra luoghi inusuali, come il mercato, e la nostra cultura". "Stiamo lavorando per una riqualificazione dei nostri mercati di merci varie - ha detto l'assessore al Commercio e Turismo, Paola Bordilli - per far tornare le persone a vivere il mercato anche come momenti di incontro, oltre che come scambio commerciale".