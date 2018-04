Euroflora,dai bonsai lezione di bellezza

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Il grande successo di pubblico per Euroflora (158 mila biglietti venduti a oggi) è dovuto tra l'altro a certi fantastici protagonisti, difficili a vedersi in giro come i bonsai. Nel cuore dell'affollatissima floralie sono esposti questi delicati alberi che rappresentano non solo la capacità dell'uomo a rapportarsi con la natura ma anche una filosofia di vita. Alberi che non sono geneticamente modificati ma sono resi nani. E in più obbediscono ai principi Zen dell'estetica orientale legandosi al concetto del bello: gli alberi in miniatura vengono creati per suscitare in chi li ammira la forte emozione che provoca la bellezza pura. Nella creazione del bonsai sono previsti tre passaggi che sono i tre momenti principali della vita in generale: il momento dell'osservazione, quando si guarda il maestro per apprendere.

Il momento dell'azione, quando si applica ciò che si è appreso e il momento del superamento, quando si passa oltre l'esperienza fatta.