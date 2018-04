Samp molle, Lazio passeggia e fa 4-0

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - La Sampdoria fa una brutta figura contro la Lazio. All'Olimpico la squadra di Giampaolo fa solo la comparsa, anche se tanti meriti sono dei laziali apparsi in forma smagliante e in piano corsa Champions. La squadra di Inzaghi si impone 4-0 e i blucerchiati non riescono mai ad essere pericolosi se non con Zapata che prova un diagonale che sfiora il palo e con un tiro di Barreto dalla distanza deviato da Strakosha. La Lazio è esplosiva nonostante il primo caldo e comanda sempre la gara. E ha in Milinkovic il trascinatore: segna e fa assist. I primi due gol arrivano con due colpi di testa nel primo tempo, segnano Milinkovic (32') e De Vrij (43'). Nel finale di gara arriva la doppietta di Immobile (40' e 43'). Ma il punteggio poteva essere più pesante per la Sampdoria, salvata più volte da Viviano. Ora la Samp si trova a 4 punti dalla zona Europa League, prima di questa partita era a 3. (ANSA).