Fed Cup: Garbin, orgogliosa del gruppo

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Tathiana Garbin, capitana dell'Italia, è comunque soddisfatta nonostante la sconfitta con il Belgio in Fed Cup. "Ho visto chiaramente degli spunti positivi - ha detto - Il nostro obiettivo dall'inizio era non retrocedere e contro la Spagna abbiamo fatto un'impresa straordinaria. Sono orgogliosa di rappresentare questo gruppo che sta crescendo". Un'Italia che potrebbe essersi guadagnata l'acceso al gruppo principale grazie alla riforma della competizione. "Noi cadiamo sempre in piedi - ha scherzato Garbin - Anche se ad oggi non abbiamo ancora una conferma ufficiale sarebbe importantissimo".Grande festa in casa Belgio. "E' stato un bel fine settimana - ha detto il capitano Van Aken - e le ragazze hanno fatto tutte bene".

Elise Mertens ha poi analizzato la vittoria sulla Errani che ha regalato il punto decisivo al Belgio. "Sono entrata sapendo che non era facile e che dovevo essere aggressiva da subito".