Ciclismo: Ciccone vince Giro Appenino

Giulio Ciccone (Bardani) ha vinto, battendo allo sprint due compagni di fuga, la 79/a edizione del Giro dell'Appennino, di 195 km, che dopo due anni di lontananza da Genova è tornato ad avere l'arrivo nel capoluogo ligure. Sul traguardo in leggera ascesa della centrale via XX Settembre Ciccone ha preceduto il portoghese Antunes e Masnada. La gara era entrata nel vivo a 60 chilometri dal traguardo subito l'ascesa al Passo della Bocchetta quando Ciccone, Antunes e Masnada hanno allungato. Il terzetto ha proceduto solitario raggiungendo un vantaggio massimo di oltre 3 minuti. Diciotto le squadre al via, tra cui la nazionale italiana, per 118 partenti.

Non è riuscito il tris nell'Appennino a Damiano Cunego che aveva vinto nel 2004 e nel 2011. Per lui la consolazione di aver ricevuto dagli organizzatori della corsa, l'Us Pontedecimo, l'Appennino d'Oro. Era atteso anche Davide Rebellin, ma la sua squadra nei giorni scorsi ha deciso di non partecipare.

Ciccone è al settimo cielo per la vittoria: "Mi davano tra i favoriti, in questi casi non è mai facile perché tutti ti stanno con gli occhi addosso. Io sono invece riuscito a fare la corsa che volevo su un percorso duro, tecnico, non prevedibile. Il Passo della Bocchetta così lontano dal traguardo rendeva tutto quanto molto difficile. Era necessario salire a tutta ma tenendosi le energie per i tanti chilometri alla fine. Il vento contro non ha poi facilitato la fuga, ma alla fine ho avuto ancora energie per sfruttare il mio spunto veloce". Il Giro dell'Appennino è sempre stato caratterizzato dalla scalata della Bocchetta, 8,5 km con pendenza del 14%. Il migliore di questa edizione è stato Andrea Vendrame (Androni Giocattoli) che l'ha percorsa in 23'38", ma lontano dal record di Gilberto Simoni, 21'54'' stabilito nel 2003. Paolo Totò ha vinto la prima edizione del Challenge Regione Liguria, composto dal Trofeo Laigueglia e dal Giro dell'Appennino, assegnato al corridore che meglio si è piazzato nelle due competizioni: Totò è arrivato settimo all'Appennino e secondo al Laigueglia. Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha consegnato il trofeo "Assemblea legislativa della Liguria" al ds della Androni giocattoli Sidermec che ha avuto più corridori nei primi cinque classificati (tre, Masnada, Gavazzi e Ballerini rispettivamente terzo, quarto e quinto)