Savoretti, Perin e Bertolacci al Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Il cantante Jack Savoretti, con la sua musica, ha scaldato i cuori dei bambini dell'ospedale Gaslini. Savoretti, italo-inglese di origini genovesi, era al Gaslini insieme ai giocatori del Genoa Mattia Merin e Andrea Bertolacci. I tre sono stati accolti dai vertici dell'ospedale, oltre che dall'assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo.

Il cantante sarà anche uno dei protagonisti della Partita dal Cuore, in programma a Genova il prossimo 30 maggio allo Stadio Luigi Ferraris, tra la Nazionale Cantanti e i Campioni del Sorriso a favore dell'Istituto Gaslini e di Airc, per sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici. Il cantante e i giocatori del Genoa hanno approfondito come verranno utilizzati i fondi raccolti in occasione della Partita del Cuore 2018, con i direttori dei reparti che si occupano di oncologia all'Ospedale.