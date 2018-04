Giovane muore in moto, fratello ferito

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Un giovane motociclista è morto in un incidente stradale a Genova mentre il fratello che viaggiava con lui è rimasto ferito in modo non grave. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 in via San Marino nel quartiere collinare di San Teodoro. Per il guidatore della moto non c'è stato nulla da fare mentre il passeggero è stato soccorso dai medici del 118 e trasferito in codice giallo all'ospedale Galliera. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono state avviate dai poliziotti municipali della sezione infortunistica. Secondo quanto si è appreso, l' incidente si è verificato mentre i due, in sella alla moto, una Aprilia 750, percorrevano in salita la strada. Il guidatore avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare e i due fratelli a bordo della moto, una Aprilia 750, sono finiti a terra. Il giovane morto è stato rianimato per mezz'ora dai medici sul luogo dell'incidente.