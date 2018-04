Euroflora: Toti, "E' orgoglio della Liguria"

"Euroflora2018 è una manifestazione straordinaria, un orgoglio della nostra regione che aiuterà molto lo sbocciare di una stagione fondamentale che è quella turistica di primavera-estate. La settimana prossima cominciano i ponti della primavera per la città di Genova e per la Liguria che si riempiranno di eventi importanti a livello sportivo e culturale, accompagnati da questi splendidi parchi a cui abbiamo ridonato il loro splendore originario e che resteranno patrimonio della città, anche nel futuro, grazie ad un importante investimento di Regione Liguria". Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti nel corso della cerimonia di inaugurazione di Euroflora ai Parchi di Nervi. "Oggi questi parchi sono visibili con la livrea particolare donata dai colori dei fiori e delle piante più belle del mondo - ha detto Toti - con in più la 'benedizione' del tempo che aiuterà la manifestazione e l'afflusso dei turisti". (ANSA).