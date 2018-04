Rissa fra tifosi doriani e genoani

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Rissa fra tifosi della Sampdoria e del Genoa ieri sera nella zona di piazza Alimonda, noto punto di ritrovo degli ultrà genoani, alla fine della partita Sampdoria-Bologna. Agli scontri avrebbe preso parte una trentina di giovani. Pare che ad innescare la tensione sia stato il passaggio nella zona di tifosi doriani festanti per la vittoria all'ultimo minuto sul Bologna che tiene la squadra in corsa per un piazzamento che vale la partecipazione all'Europa League.

Nella zona c'erano molti ultrà del Genoa che avevano assistito in tv in un club alla gara dei rossoblù contro la Roma all'Olimpico, una trasferta vietata ai tifosi genoani. Da lì sono nate prima scaramucce e poi gli scontri. Sul posto i poliziotti delle volanti e della Digos che hanno avviato le indagini per identificare i tifosi coinvolti nella rissa.