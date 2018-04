Paga 500 euro per vino che ne vale 2,50

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 APR - Fanno ordinare un vino pregiato al ristorante in cui avrebbero dovuto festeggiare un compleanno con un sontuoso pranzo. Ma non si presenta nessuno e il locale subisce anche una truffa da 500 euro. E' accaduto in un ristorante della riviera spezzina che nei giorni scorsi ha ricevuto una chiamata da una donna che ha prenotato un tavolo per dieci persone, richiedendo per accontentare il festeggiato padre un vino francese costoso e piuttosto raro: il Pays d'Oc Reserve. La donna ha fornito anche il numero di un fornitore che può procurare quelle bottiglie. Ma quando il fornitore arriva, prende i contati (480 euro più Iva), ma finge di dimenticare la fattura sul furgone. Da quel momento si dilegua, lasciando al malcapitato ristoratore una cassa che però non conteneva sei pregiate bottiglie ma vino di scarsa qualità, probabilmente da supermercato, del valore di circa 2,50 euro a bottiglia.