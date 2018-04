Euroflora: cimitero Staglieno svela i "fiori di pietra"

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Non solo cristantemi. Nei giorni di Euroflora il cimitero monumentale di Staglieno, a Genova, farà la sua parte. La struttura comunale promuoverà, per tutta la durata della manifestazione ai parchi di Nervi, dal 21 aprile al 6 maggio, le visite ai "fiori di pietra". Quelli, cioè, che decorano alcune delle statue più belle del cimitero. Tra queste una palma in marmo della tomba della famiglia Perelli, realizzata da Federico Bringiotti tra il 1890 e il 1900, l'agave di pietra inserita nella tomba dei Gallino, opera di Giuseppe Benetti nel 1903, la magnolia presso il mausoleo della famiglia Podestà (autore Domenico Carli, 1892) o l'ortensia marmorea della tomba Montebruno (Demetrio Paernio, 1886). Le opere si trovano nelle gallerie del porticato inferiore. In occasione dell'evento, è stata realizzata una brochure che accompagnerà il visitatore nel percorso, specificando per ogni fiore o pianta il suo nome scientifico e il suo significato simbolico. Ogni opera presente nell'itinerario sarà riconoscibile grazie alla presenza di fiori freschi. La brochure sarà distribuita sia ad Euroflora sia all'entrata del cimitero. (ANSA)