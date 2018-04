Completato scavo galleria Aurelia bis

E' stato completato, dopo cinque anni di lavoro, lo scavo della lunga galleria dell'Aurelia Bis che collegherà Albisola Superiore e Albissola Marina a Savona.

La gigantesca "talpa" è uscita qualche minuto dopo le 11.30, salutata dagli applausi degli operai che in questi anni hanno lavorato alla realizzazione dell'opera, destinata a cambiare la viabilità tra Savona e il casello autostradale di Albisola.

"Abbiamo anticipato i tempi - ha commentato l'assessore savonese Pietro Santi - ora servirà circa un mese per la rimozione della 'talpa'. Il piano messo a punto ha l'obiettivo di limitare al minimo i disagi per gli abitanti della zona che inevitabilmente ci saranno". L'imponente attrezzatura, che consente di effettuare lo scavo e contemporaneamente di realizzarne il rivestimento, ha un diametro di 13,50 metri e per rimuoverla sarà necessario l'impiego di due gru. La galleria completata oggi è lunga 1125 metri circa, e sommata alle due già ultimate porta a 3,9 km il totale delle opere di scavo.