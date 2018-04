A Euroflora stand da Cina e Usa

Export in crescita nel 2017, 27 mila aziende e circa 100 mila addetti. Con questi dati, certificati dal Mipaaf, il florovivaismo italiano risponde all'appello in vista dell'imminente apertura di Euroflora, dal 21 aprile al 6 maggio ai parchi di Nervi, e si misura con altre realtà internazionali. A Nervi, oltre allo stand già annunciato della Francia, sono ufficiali le presenze di Taiwan, Pechino, Spagna e Stati Uniti. Il comparto, che in Italia per oltre due terzi della produzione è composto da piante in vaso e vivaismo di alberi e arbusti, solo nell'ultimo biennio, dopo la crisi, ha mostrato un recupero che si traduce, nel 2017 in un aumento tendenziale del 10% dell'export (dati elaborati da Ismea su fonte Istat) con un trend positivo per una nicchia come quella delle fronde (+16,6%) che sta consentendo di recuperare quote di mercato perse negli ultimi decenni.