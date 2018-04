La cucina ligure arriva in ospedale

Il piatto più apprezzato, almeno al San Martino, sono state le lasagne al pesto: "piacciono parecchio e sono andate a ruba - spiega una delle addette alla distribuzione del cibo nel nosocomio genovese - ma i pazienti hanno apprezzato anche gli altri piatti e piace tanto anche la torta di pinoli". È stata un successo l'iniziativa "Menù tipico ligure" che ha visto le aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria offrire ai degenti un pranzo di Pasquetta a base di prodotti tipici locali. Un'occasione anche per mostrare la vicinanza delle istituzioni alle persone che sono negli ospedali liguri e che ha visto la presenza, nei diversi presìdi ospedalieri del territorio, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, della vice Sonia Viale, del sindaco di Genova Marco Bucci e di assessori della giunta e consiglieri regionali.

"Questo è un modo per segnare la vicinanza dell'amministrazione - ha spiegato Toti - a chi, oggi, passa la giornata non come vorrebbe ma che ha necessità di cure.