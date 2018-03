Simbolo Br in sottopasso a Genova

Una stella a cinque punte e la scritta 'Brigate rosse' sono apparse nei giorni scorsi nel sottopasso della stazione di Cornigliano. La scritta in vernice rossa era accompagnata anche da una falce e un martello. Il caso è stato segnalato alla Digos. Le frasi sono state fatte il giorno precedente l'anniversario dell'irruzione dei carabinieri avvenuta il 28 marzo 1980 in via Fracchia a Genova durante la quale vennero uccisi quattro brigatisti: uno dei dirigenti della colonna genovese delle Riccardo Dura, Lorenzo Betassa e Piero Panciarelli, militanti della colonna Br torinese e una 'irregolare' delle Br, Annamaria Ludmann, titolare del contratto d'affitto dell'appartamento di via Fracchia.