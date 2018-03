Una app aiuta autistici a comunicare

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Si chiama Alos, è una startup genovese, fondata da una psicologa e un ingegnere, che ha messo a punto una app per permettere la comunicazione delle persone con disabilità intellettiva. Dalla loro collaborazione è nata AlosSpeak, che permette di facilitare e migliorare la comunicazione di autistici, di chi ha deficit cognitivi, disturbi del linguaggio, afasia e che può essere installato su ogni tipo di tablet o cellulare.

"La nostra mission è quella di creare strumenti che facilitano la comunicazione - spiega Federica Floris, psicologa, una delle due fondatrici - in persone con disabilità e difficoltà comunicative".

Ad oggi è partita una sperimentazione di tipo quantitativo e della quale non sono ancora stati resi noti i dati. "Dal punto di vista qualitativo, invece - conclude Floris - abbiamo importanti risposte dalle persone con le quali stiamo collaborando. Abbiamo individuato, sopratutto, una riduzione delle difficoltà comportamentali".