Camera Commercio, rivoluzione privacy

Tutto esaurito alla Camera di Commercio di Genova dove 100 persone erano al convegno dedicato al trattamento dei dati personali e ai cambiamenti in arrivo dal 25 maggio con il nuovo regolamento europeo sulla privacy. Una vera rivoluzione, che comporta adempimenti nuovi e per chi non sarà in regola le sanzioni possono arrivare a 20 milioni o fino al 4% del fatturato. L'incontro organizzato dalla Camera in collaborazione con lo studio Quorum ha esaminato le nuove regole per imprese, professionisti e enti pubblici analizzando anche i collegamenti con la cybersecurity. "Per capire quanto il tema sia di attualità basta guardare i giornali - ha detto Maurizio Caviglia -. Facebook sta vacillando per un problema riguardante l'uso distorto di informazioni. Il salto al ragioniere o al negozio è notevole, ma la questione è la stessa: come proteggere i dati personali in possesso delle aziende o dei professionisti nell'era digitale".