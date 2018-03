La Samp non c'è cinquina dell'Inter

Una Samp irriconoscibile è travolta dall'Inter. I nerazzurri vincono 5-0, spicca il poker dell'ex Icardi. Per la squadra di Giampaolo è la seconda pesante sconfitta consecutiva dopo il 4-1 rimediato a Crotone. L'Inter è bella, ha ritrovato Candreva e Peris e ora può contare sulla qualità di Cancelo e Rafinha, ma la Samp proprio non c'è e sorprende per la totale assenza di reazione. Dopo venti minuti di sonnolenza si accende l'Inter e in meno di 10 minuti si ritrova sul 3-0, segna Perisic di testa e poi è show di Icardi che marca su rigore, di tacco. E poi ci aggiunge i gol da opportunista e in acrobazia e così si compone il 5-0. E per lui sono 103 in Serie A. La Samp è nulla in ogni parte del campo: un'altra sconfitta incredibile dopo quella in Calabria. La reazione cercata da Giampaolo non c'è stata, anzi. Unici sussulti un palo di Zapata e una conclusione di Praet Ora il mister non può che continuare a interrogarsi sullo stato della sua squadra che vede più difficile la corsa per l'Europa League.