Da candidata Lega corso autodifesa donne

Un corso di autodifesa dedicata alle donne, finanziato dalla candidata della Lega al Senato Stefania Pucciarelli a La Spezia. Dopo le polemiche per un corso di boxe destinato ai migranti di un centro di accoglienza in provincia della Spezia, con l'obiettivo dell'integrazione, è la la volta della consigliere regionale del Carroccio a organizzare e offrire un corso di difesa personale al femminile. Il corso consiste in quattro lezioni, la prima si è svolta ieri sera con una quarantina di donne e ragazze. A impartire le lezioni alcuni maestri esperti in kickboxing e agonisti di questo sport. "Una bella serata tra donne per imparare a difendersi e sentirsi più sicure senza dimenticare che in primo luogo deve essere lo Stato, attraverso politiche di pubblica sicurezza efficaci e garantendo la certezza della pena, a tutelare le donne e prevenire ogni forma di violenza di genere" ha detto Pucciarelli, invitando altre donne a prendere parte alle prossime lezioni che si svolgeranno tutti i mercoledì di febbraio.