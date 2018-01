Restyling in 54 stazioni liguri

Saranno 54 le stazioni liguri coinvolte nel piano di ristrutturazione e riqualificazione portato avanti da Rfi. A livello regionale, per il 2018 e il 2019 sono stati stanziati 44 milioni di euro, 20 quelli spesi lo scorso anno per la riqualificazioni delle stazioni di Arenzano e Bordighera. Entro quest'anno gli interventi di restyling riguarderanno Albenga, Genova Prà e Ovada. Nel 2019 Genova Piazza Principe, Genova Sturla, Pietra Ligure e Taggia.

Si tratta di interventi per abbattere le barriere architettoniche, come l'adeguamento dei marciapiedi per accedere ai treni, o ancora percorsi tattili, corrimani doppi, servizi igienici accessibili anche a portatori di handicap, e ancora illuminazione al led, accesso al wi-fi, maggiore decoro e maggiori informazioni al pubblico. "Gli interventi programmati da Rfi - commenta l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino - renderanno più accessibili le principali stazioni della Liguria, garantendo più elevati standard di qualità".