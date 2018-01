Minoranza, spente luci morti Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 22 GEN - Il Comune di Ventimiglia ha spento le luci votive dei cimiteri cittadini, dopo aver preso atto che l'appalto con la ditta che gestisce il servizio è scaduto da tre anni. A denunciare l'accaduto è il consigliere comunale della minoranza di centrodestra, Giovanni Ballestra, dopo aver raccolto la segnalazione di alcuni cittadini, che malgrado abbiano pagato regolarmente il servizio, hanno visto che i lumini era spenti. "Il Comune di Ventimiglia spegne le luci ai morti - afferma Ballestra -. Che gestiscano il servizio in proprio, allora, ma non possono rimetterci i cittadini che hanno regolarmente pagato". "E' scaduto l'appalto così come per tantissimi altri servizi. Ad esempio l'igiene pubblica o i parcheggi, ma non si può interrompere un servizio, che i cittadini hanno regolarmente pagato". conclude Ballestra.

Replica il sindaco Enrico Ioculano (Pd): "Abbiamo già dato indicazione agli uffici di provvedere. Il dirigente se ne sta occupando.