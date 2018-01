No bar stazione, pendolari offrono caffè

Mancano bar, edicola e tabaccheria nella nuova stazione ferroviaria di Imperia, inaugurata a dicembre 2016, e un gruppo di pendolari per denunciare il loro disagio oggi ha distribuito gratuitamente ai passeggeri a bordo di un treno e sulle banchine giornali, riviste, caffè e cornetti. "Non c'è un bar, un'edicola, una tabaccheria - spiega Davide Fettucini, uno dei portavoce dei pendolari -. Abbiamo perciò fatto una provocazione distribuendo 85 cornetti, 4 termos di caffè o tè, acqua minerale e 16 quotidiani da condividere; oltre a libri, riviste, gadget per bambini".

"Il bar più vicino dista 200 metri dalla stazione - spiegano i pendolari - mentre per delle macchinette automatiche ci risultano ritardi burocratici". Resta il disagio, dicono i pendolari, di chi, alla mattina presto, in attesa del treno, soprattutto in inverno, non può bere qualcosa di caldo o comprare un giornale o un pacchetto di caramelle.