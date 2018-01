Ladro sbaglia e entra casa carabiniere

Ladro sbaglia appartamento e entra nella casa di un carabiniere che lo vede e, dopo averlo inseguito scalzo e in pantaloncini, lo arresta con l'aiuto di due volanti della polizia. Determinante per l'arresto un ragazzo che portava la pizza a domicilio e che si è visto sfrecciare davanti un uomo inseguito da un altro in braghette e piedi nudi e ha chiamato il 112. E' successo a Genova Sampierdarena ieri sera poco dopo le 21. Il ladro era entrato nella casa forzando il nottolino della serratura della porta d'ingresso. Il carabiniere si è qualificato, lui l'ha strattonayto e è scappato, inseguito dal militare. L'arrestato è un cittadino georgiano di 39 anni con precedenti penali: deve rispondere di tentata rapina e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo era già stato colpito da ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal questore di Roma.