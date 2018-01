Frana Aurelia, ora senso unico alternato

Dopo 15 giorni di chiusura per frana è stata riaperta la via Aurelia a senso unico alternato tra Cavi di Lavagna e Sestri Levante. L'Anas ha impiegato due squadre di rocciatori che ininterrottamente hanno lavorato sul versante roccioso a strapiombo sulla via Aurelia. Una prima spesa di 130 mila euro ed ora continueranno le operazioni di messa in sicurezza di altri 250 metri per un investimento di circa 700 mila euro. La riapertura definitiva del tratto stradale è prevista entro la prima decade di febbraio, come è stato ribadito anche oggi nel corso di un sopralluogo sul tratto stradale alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e Lamberto Nicola Nibbi Responsabile Area Compartimentale Anas della Liguria. "Abbiamo seguito dal primo momento con grande attenzione le varie criticità che finalmente oggi si possono dire parzialmente risolte - ha detto Giampedrone -. Come avevamo preannunciato è stata riaperta alle 17 la strada a senso unico alternato, togliendo così il disagio principale dovuto al blocco della circolazione. Voglio ringraziare per la grande solerzia avuta in tutte le fasi tutti gli enti e istituzioni che hanno collaborato con grande senso di responsabilità per arrivare a questo obiettivo. Continueremo a monitorare con la struttura tecnica di ANAS che ha gestito gli interventi fino ad ora e gestirà quelli futuri per l' apertura a doppio senso prevista nella prima decade di febbraio come già annunciato". Sono stati completati i primi interventi di messa in sicurezza finalizzati alla riapertura a senso unico alternato della corsia lato mare costituiti dal disgaggio e pulizia del versante compreso l'allontanamento di opere protettive ormai danneggiate, l'istallazione di reti protettive a contatto nelle aree private di monte, l'istallazione di una barriera protettiva provvisoria. Seguiranno gli interventi di completamento che prevedono tra l'altro l'istallazione di una barriera paramassi ad elevato assorbimento energetico lunga 60 m ed alta 4 m.