Tornano barchette Villa Pallavicini

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Nei weekend del 20-21 e 27-28 gennaio a Genova torneranno a navigare come nell'Ottocento le barchette sul Lago Grande di Villa Pallavicini, vincitrice del premio nazionale 'Parco più bello d'Italia 2017'. Lo annunciano l'assessore comunale al Turismo Paola Bordilli e il direttore del parco Silvana Ghigino battezzando stamani il primo viaggio inaugurale nel lago. "Sono 25 anni che le barchette mancano dal lago, - sottolinea Ghigino - serviranno ad accompagnare tre persone alla volta lungo un viaggio attorno al Tempio di Diana che sarà un'emozione unica". "Un'iniziativa bellissima per i genovesi e i turisti, - commenta Bordilli - il meraviglioso parco di Villa Pallavicini è un volano per il nostro territorio". Le due imbarcazioni, recuperate e restaurate grazie all'impegno della Rari Nantes Pegli 1948, sono state intitolate alle due camelie più importanti del parco: 'La Vergine di Collebeato' e 'La Bella di Firenze'.