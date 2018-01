Viale, Coreis non rappresenta migranti

"Trovo grave che nell'ambito del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione della Città Metropolitana di Genova le Associazioni degli stranieri extracomunitari siano rappresentate esclusivamente da un rappresentante dell'Associazione Centro Islamico (Coreis).

Vengono così esclusi dalla rappresentanza del Consiglio tutte le Associazioni che riuniscono i tanti stranieri extracomunitari non di fede islamica e presenti sul territorio: si confonde, quindi, l'appartenenza a una comunità religiosa con la provenienza da un'area geografica". Lo ha detto l'assessore all'Immigrazione Sonia Viale dopo la prima riunionein Prefettura del nuovo Consiglio Territoriale per l'Immigrazione. "Il Consiglio - prosegue Viale - deve analizzare esigenze e promuovere interventi in favore di immigrati extracomunitari.

Come può farlo per le comunità non di fede islamica? Sarebbe stato meglio puntare sul coinvolgimento di rappresentanti di comunità straniere come quella ecuadoriana".