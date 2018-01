Ilva: Fiom, pronti a rioccupare fabbrica

"Se Mittal viene a Genova si prende tutto l'accordo di programma: si prende le aree in concessione e anche tutti i lavoratori". Così Bruno Manganaro (Fiom Genova) prima di entrare al tavolo Ilva. "Se non sarà rispettato l'accordo di programma rioccuperemo la fabbrica" ha detto il sindacalista che domani riferirà in assemblea i risultati dell'incontro. "Tra l'altro - ha spiegato - l'accordo di programma prevede livelli occupazionali a 2.200 unità in cambio di un'area demaniale di 1 milione e 100 mila metri quadri. Ora il numero dei lavoratori è sceso a 1.500. Non pretendiamo di riportarli ai livelli precedenti, ma non accetteremo nessun esubero". Anche la Uilm, con il segretario Apa, difende i livelli occupazionali e lo fa anche Granara della Cisl. E il governatore Giovanni Toti, che partecipa all'incontro con il sindaco Marco Bucci, ha detto: "Ripartiamo dall'accordo di programma che tutte le parti ritengono vigente e prevede 3 punti fermi: concessioni demaniali, livelli occupazionali e investimenti per la società pubblica di Cornigliano. Speriamo comunque che si risolva il problema madre, che è a Taranto".