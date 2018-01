No a mozione 'antifascista' La Spezia,minoranza esce da aula

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 GEN - Bagarre in consiglio comunale alla Spezia. La maggioranza di centrodestra, che governa la città dal giugno del 2017, propone un ordine del giorno di condanna contro "ogni forma di totalitarismo, razzismo o discriminazioni", votato all'unanimità. Ma boccia la mozione delle opposizioni di centro sinistra e pentastellate contro la concessione di spazi pubblici alle formazioni di stampo fascista. Il risultato è un ampio dibattito in consiglio comunale e la minoranza che compattamente esce dall'aula, prima della messa in votazione della mozione di richiesta di maggiore autonomia per la Regione Liguria. (ANSA).