Affitti in nero Loano, 28mila euro multe

(ANSA) - LOANO (SAVONA), 14 GEN - Nel comune di Loano la polizia municipale ha elevato 28 mila euro di sanzioni a proprietari di appartamenti affittati in nero ai turisti. Tra dicembre 2017 e gennaio 2018 gli agenti hanno sottoposto a controllo 25 case vacanze, tutte pubblicizzate tramite annuncio su diverse piattaforme. Al termine degli accertamenti, sono stati emessi 14 verbali, ognuno da 2000 euro, per mancata comunicazione alla Regione dell'attività di affitto ad uso turistico. Inoltre uno degli appartamenti si è rivelato inesistente: l'immagine a corredo della pubblicità ritraeva una camera d'albergo e non un alloggio realmente disponibile. "I controlli - spiega il sindaco Luigi Pignocca - si rivelano fondamentali per far emergere il sommerso, che danneggia gravemente le imprese e le aziende turistiche che lavorano regolarmente". "Purtroppo nei mesi scorsi ci sono state anche truffe - ricorda il comandante Gianluigi Soro - con famiglie che avevano risposto a annunci e non hanno trovato casa o sistemazioni inadeguate".